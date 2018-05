Tijdens het vasten ook geen water, daarna dadels en harira

DEN HAAG - Voor een aantal mensen is de ramadan begonnen. Anderen beginnen donderdag. Moslims die eraan meedoen, eten tussen zonsopgang- en ondergang niet. Welke vraag over de ramadan zijn moslims beu en op welk gerecht kunnen ze zich echt verheugen als er 's avonds gegeten mag worden?

Omroep West sprak met een aantal bekende mensen uit de regio, die ook meedoen aan de ramadan. Ze zijn het unaniem eens over de vraag die het vaakst wordt gesteld over de ramadan: 'Mag je tijdens het vasten wel water drinken?' Het antwoord op die vraag is 'nee', zeggen ze allemaal.

'Vasten is algehele onthouding, dus je mag ook geen water drinken', zegt de Haagse Amar El Ajjouri, die onder meer theatervoorstellingen geeft. 'Ik verbaas me erover dat mensen na al die tijd nog steeds verbaasd zijn dat we de hele dag niks drinken. Ze doen soms alsof je dan doodgaat', zegt Omroep West-presentator Nawal Bakkali.



Vragen stellen mag

Toch kunnen mensen die veel dingen rondom de ramadan onduidelijk vinden, meestal zonder problemen vragen stellen. 'Alle vragen over de ramadan zijn meer dan welkom. Ik vind het niet erg om elke keer weer dezelfde vraag te beantwoorden', zegt de Haagse vlogger Youssef Koukouh, die bekend staat als YousToub.

Als de zon onder is, mogen mensen die meedoen aan de ramadan eten. Wat er tijdens de iftar wordt gegeten, verschilt natuurlijk nogal per familie, blijkt uit de antwoorden van onze regiogenoten.



Harira en dadels

Youssef Koukouh hecht vooral veel waarde aan de eerste iftar. 'Er moet Marrokaanse soep zijn. Harira heet dat. En de Marrokaanse koekjes, chebakia. Verder moet je vooral niet elke avond hetzelfde eten en drinken. Dan kom je veel te erg aan.' Ook Nawal Bakkali eet het liefst harira. 'Het is een flinke maaltijdsoep. Als je die op hebt, moet je echt even bijkomen.' Ook dadels eet ze graag bij de iftar.

Appie El Massaoudi van de Haagse Markt is niet zo kieskeurig als het op eten aankomt, ook niet tijdens de ramadan. 'Maar ik heb wel wat met yoghurtjes. Die zijn met deze warme tijden erg lekker.'



Fruit

Theatermaker Amar El-ajjouri uit Den Haag noemt direct 'fruit' als hem wordt gevraagd wat er niet mag missen bij de iftar. 'Omdat je zo weinig binnenkrijgt en dat wat je binnenkrijgt wel gezond moet zijn. Er moeten genoeg vitamines in zitten.'

Nog niet voor iedereen is de ramadan begonnen. Sommigen beginnen morgen pas.