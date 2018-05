Malek F. 90 dagen langer vast

DEN HAAG - Het voorarrest van Malek F. - de man die drie willekeurige mensen neerstak op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag- is met 90 dagen verlengd. Dat heeft de rechtbank woensdag bekend gemaakt.

Op zaterdag 5 mei stak de 31-jarige Malek F. drie mensen neer op het plein dat vlak naast het ROC Mondriaan ligt. Een getuige zag dat de Syriër bij een van de slachtoffers de keel probeerde door te snijden. F. werd in zijn been geschoten tijdens zijn arrestatie.

Het motief voor de steekpartij wordt nog onderzocht. Daarbij wordt ook gekeken of F. een terroristisch oogmerk had. Eerder meldde burgemeester Krikke van Den Haag dat F. bekend was om zijn 'verwarde gedrag' en 'op dit moment zijn er geen signalen dat er meer speelt'. Dinsdag werd bekend dat de politie in maart van dit jaar een anonieme brief kreeg waarin werd gewaarschuwd voor mogelijk terroristische plannen van Malek F. Het briefje was opgesteld in slecht Engels.



Menselijke fout

Dat het briefje niet bekend was bij de top van de politie, het Openbaar Ministerie en de burgemeester van Den Haag komt door een menselijke fout. 'De bevindingen van het onderzoek zijn niet in het systeem verwerkt', verklaart Paul van Musscher, hoogste baas van de Politie Eenheid Den Haag woensdag tegenover Omroep West.