ADO Den Haag neemt afscheid van Duplan

DEN HAAG - Édouard Duplan is vanaf komend seizoen niet meer te zien in het shirt van ADO Den Haag. De club neemt zoals verwacht afscheid van de aanvaller.

Het aflopende contract van de 35-jarige Duplan werd in april al formeel opgezegd door ADO en is dus niet verlengd. De Fransman kwam dit seizoen nauwelijks in actie. In de 13 wedstrijden die hij speelde, startte hij slechts drie keer in de basis.

Duplan speelde in de afgelopen drie seizoenen 84 officiële wedstrijden voor ADO Den Haag waarin hij vijf keer scoorde. Eerder speelde hij voor FC Utrecht, Sparta Rotterdam, RBC Roosendaal en een aantal Franse clubs.