Duinpolderweg: 'Geen keuze is brevet van onvermogen'

DEN HAAG - De Duinpolderweg bij Hillegom kan er beter maar helemaal niet komen. Dat vinden elf insprekers die zich woensdag lieten horen in het provinciehuis. Provinciale Staten moet begin september een keuze maken over deze nieuwe verbindingsweg tussen de N208 en de A4.

Op dit moment zijn er drie mogelijke locaties voor de aanleg van de Duinpolderweg: de midden-variant ter hoogte van de Oosteinderlaan, de zuid-variant door de Vosse- en Weerlanerpolderen en het doortrekken van de bestaande Weerlaan. Omwonenden, natuur- en milieuorganisaties vinden dat de Duinpolderweg geen verkeersprobleem oplost, maar deze juist veroorzaakt. Zij zijn van mening dat door de nieuwe weg de verkeersdruk in de regio juist toeneemt. Mocht de weg er uiteindelijk toch komen, dan liever niet door hun achtertuin, bedrijventerrein of polder.

Want elke inspreker heeft wel een goede reden om een variant voor de Duinpolderweg af te keuren. Bij de één is de weg dwars door hun bedrijventerrein gepland en bij een ander boven op het huis. Natuurorganisaties benadrukken het belang van de polders en en de weidevogels en culturele belangengroepen vinden dat de weg onherstelbare schade toebrengt aan de leefomgeving.



Altijd mensen teleurstellen

Gedeputeerde Floor Vermeulen begrijpt de bezwaren, maar benadrukt ook dat de weg er moet komen. De bestuurder is bang dat door de vele belangen die er spelen Provinciale Staten niet tot een besluit zal komen. Dit zou volgens Vermeulen een 'brevet van onvermogen' zijn. Waaraan hij toevoegt: 'Welke variant je ook kiest je zal altijd mensen teleurstellen.'

Het is niet voor het eerst dat de inwoners van Hillegom van zich laten horen. Eerder al ontving de provincie al 450 reacties vanuit het dorp, die veelal niet erg positief waren. Deze zijn door ruim 1400 mensen ondertekend. Ook deze reacties moeten nog in de besluitvorming worden meegenomen.

Provinciale Staten is nog erg verdeeld over een mogelijke variant voor de Duinpolderweg. Het slechte nieuws voor gedeputeerde Floor Vermeulen is dat de SP, PvdA, CU en 50PLUS wel wat zien in de verlengde Weerlaan. Deze variant is bedacht door Platform NOG, een samenwerkingsverband van betrokken bewoners- en belangenorganisaties. Vermeulen zelf is geen hier voorstander van, omdat dit slechts een oplossing zou zijn voor de korte termijn.

Om tot een afgewogen keuze te komen gaat de provincie nog een hoorzitting voor belanghebbende organiseren. Omdat het niet wenselijk is deze in de zomer te houden wordt de besluitvorming waarschijnlijk uitgesteld. Deze zou 5 september moet moeten plaatsvinden.

