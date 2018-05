Deel dit artikel:











Uitspraak in supermarktoorlog: Hoogvliet mag nieuwe winkel openen Het distributiecentrum van supermarkt Hoogvliet in Alphen. (Foto: John van der Tol)

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK - Supermarkt Hoogvliet mag van de Raad van State medio juli een nieuwe winkel openen in Hazerswoude-Rijndijk. De Raad ziet geen reden om alsnog een bouwstop op te leggen, zo blijkt uit een uitspraak die vandaag is gedaan. Vestigingen van concurrent Albert Heijn in Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Dorp hadden om de bouwstop gevraagd.

De Raad wijst het verzoek van onder andere AH-uitbater Arjan Konincks af omdat hij erg lang gewacht heeft met het vragen om een bouwstop. Er wordt al acht maanden gewerkt aan de nieuwe Hoogvliet. Nu de bouw zich in de eindfase bevindt zou stillegging onevenredig veel schade opleveren voor de uitbater van de nieuwe supermarkt aan de Willem Kloosstraat. Later dit jaar dient nog een bodemprocedure over het bestemmingsplan voor de Hoogvliet. Mocht dan blijken dat het plan niet deugt en van tafel moet dan kan de winkel altijd nog gesloten worden, aldus de Raad van State. In ieder geval kan de supermarkt rond 12 juli zijn deuren openen. Hoogvliet zat voorheen op twee kleine locaties aan de Rijn en zag daar geen toekomst meer.

Nadelige gevolgen De nieuwe supermarkt wordt 1100 m2 groot, bijna 600 m2 groter dan de twee oude locaties. Vooral AH-uitbater Konincks in Koudekerk vreest grote nadelige gevolgen. Hij is bang dat hij te weinig klanten overhoudt en dan moet sluiten.