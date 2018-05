Politiek over waarschuwingsbrief Malek F.: ‘Burgemeester Krikke heeft veel uit te leggen’

DEN HAAG - Hoe kan het dat burgemeester Krikke, de politiechef en de top van het Openbaar Ministerie (OM) niet wisten dat er een anonieme waarschuwingsbrief over Malek F. bij de politie lag? Dat vraagt de Haagse politiek zich af. 'De burgemeester heeft veel uit te leggen', zegt CDA-fractievoorzitter Daniëlle Koster. Krikke beleeft haar eerste beproeving sinds haar aantreden in maart vorig jaar.

Donderdag moet Krikke zich in een raadsdebat verantwoorden voor de gebeurtenissen rond de steekpartij op zaterdag 5 mei waarbij Malek F. op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag drie mensen neerstak. Snel na de steekpartij zei Krikke dat de verdachte bekend stond als een verwarde man. 'Signalen dat er meer speelt dan dat zijn er op dit moment niet', stelde ze.

Maar nu blijkt dat de politie al begin maart in een anonieme brief is gewaarschuwd voor Malek F. omdat hij plannen zou hebben een terroristische aanslag te plegen. De waarschuwing is door de politie onderzocht, waarbij ook de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, de AIVD is betrokken. Volgens het OM kon na het onderzoek niet worden vastgesteld dat F. een terroristisch gevaar zou zijn noch kon dit worden uitgesloten.



Niet op de hoogte

Burgemeester Krikke, de politiechef en de top van het OM waren rond het steekincident op 5 mei niet op de hoogte van de waarschuwingsbrief, zo stellen zij in een verklaring. Volgens politiechef Paul van Musscher 'omdat de bevindingen van het onderzoek door een menselijke fout niet in het systeem zijn verwerkt'.

'Hoe kan dit?', vraagt CDA-fractievoorzitter Daniëlle Koster zich af. 'Hoe is het mogelijk dat de burgemeester, het OM en de politie zeggen dat ze niets wisten van de waarschuwingsbrief? En waarom heeft de afgelopen anderhalve week niemand aan de bel getrokken en gezegd dat er wel degelijk een melding is geweest over deze man omdat hij zou radicaliseren en mogelijk een aanslag zou plegen. De burgemeester heeft veel uit te leggen.'



Vertrouwen in de stad

Ook Richard de Mos van Groep de Mos is niet te spreken over de gang van zaken. 'De burgemeester heeft te snel na de steekpartij gezegd dat er geen signalen zijn voor terrorisme', reageert De Mos. 'Daardoor is onrust ontstaan, vooral omdat de verdachte Allah Akbar riep. En nu blijkt daar bovenop nog eens dat er een waarschuwingsbrief is geweest. Uit onderzoek moet blijken of er daadwerkelijke sprake is van terrorisme maar duidelijk is wel dat de burgemeester te snel is geweest in haar communicatie. Dat draagt niet bij aan het vertrouwen in de stad.'

De PVV is het vertrouwen in de burgemeester al verloren. 'Niemand gelooft deze burgemeester nog', vindt PVV-raadslid Willie Dille. 'De burgemeester heeft de veiligheid van de stad in haar handen en dat kunnen we aan deze mevrouw niet mee toevertrouwen. Dus wat de PVV is het duidelijk: exit Krikke.' De PVV dient donderdag tijdens de raadsvergadering een motie van wantrouwen in.



Kamer buigt zich over steekincident Den Haag

De Tweede Kamer wil het naadje van de kous weten over het steekincident. Een brede meerderheid steunde het voorstel van Kamerlid Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) om minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) hierover aan de tand te voelen.