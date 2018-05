Brand in een woning aan de Jacob Catsstraat in Den Haag. | Foto: Regio15

DEN HAAG - Een 50-jarige vrouw die dinsdagmiddag zwaargewond raakte bij een brand in een kelderbox aan de Jacob Catsstraat is overleden. Dat meldt de politie woensdagmiddag.

De brand was ontstaan in de kelder van een woningcomplex. Meerdere personen hebben tijdens de brand rook ingeademd. Zij zijn nagekeken in een ambulance. De politie sluit een misdrijf of ongeval uit.

