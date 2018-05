Unieke prestatie: Flora Holland voor twintigste keer mee met Roparun

WESTLAND - Komend weekend is het weer zover: dan starten meer dan driehonderd teams aan de goede doelenloop Roparun van Parijs naar Rotterdam. Er is geen team dat al zo vaak heeft meegedaan met de estafetteloop als Team Royal Flora Holland uit het Westland.

Vrijdag vertrekken ze naar Parijs om voor de twintigste keer zoveel mogelijk geld op te halen voor de begeleiding van kankerpatiënten in de laatste fase van hun leven. Ze doen dat door zich te laten sponseren voor de ruim vijfhonderd kilometer die er afgelegd moet worden. Ze doen dat als team, waarbij ieder lid een deel van de route voor zich neemt.

Astrid Groenewegen van Team Royal Flora Holland is al weken in training, want het belooft een zware run te worden. 'Ik heb vorig jaar als begeleider op de fiets meegedaan en de lopers hadden het toen behoorlijk zwaar.'



Unieke prestatie

Astrid doet nu voor de eerste keer mee als estafetteloper. Maar Peter Kortekaas, ook van Team Royal Flora Holland, is er al vanaf het begin bij. 'Het is best uniek dat we al zo lang meedoen', zegt hij. 'Want er komt best veel bij kijken om het allemaal te organiseren.'

Het Team Royal Flora Holland hoopt in totaal 30.000 euro voor de palliatieve zorg van kankerpatiënten op te halen.

LEES OOK: Roparun haalt ruim 5 miljoen euro op voor goede doel