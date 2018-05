Deel dit artikel:











Spitsverkeer heeft last van lange file op A12 Ongeluk op A12 (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Op de A12 van Den Haag richting Gouda is woensdagmiddag een aanrijding geweest tussen drie auto's. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend, wel leidde het ongeluk tot lange files en veel vertraging. De vertraging liep op tot ruim een uur. Inmiddels is het ergste weer voorbij.

De binnendoorroute naar Zoetermeer via Leidschenveen staat ook vast. Verder leidden de problemen op de A12 tot extra files op de A4 rond het Prins Clausplein, op de Binckhorst en in Voorburg. Ook de N14 van Scheveningen naar Leidschendam liep helemaal vol. Inmiddels zijn de fils opgelost. Volg hier de actuele verkeersinformatie.