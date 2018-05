Deel dit artikel:











Proefopening na botsing met binnenvaartschip om schade Gouwebrug vast te stellen Het schip kwam na de botsing met de spoorbrug tot stilstand (Ingezonden foto)

GOUDA - ProRail gaat in de nacht van woensdag- op donderdag tussen 00.30 uur en 06.00 uur de Gouwebrug voorzichtig openen. Afgelopen zondag voer een binnenvaartschip tegen de brug aan. De proefopening is bedoeld om te kijken hoe groot de schade aan het draaimechanisme is.

Door een aanvaring met een binnenvaartschip is de spoorbrug zondagavond flink beschadigd. Hierdoor kon het treinverkeer tussen Gouda en Alphen aan den Rijn niet over de brug rijden. ProRail meldde eerder dat de brug dertig centimeter van zijn plaats is verschoven. In de nacht van maandag op dinsdag is tijdelijk extra ondersteuning onder de brug aangebracht zodat treinen er weer veillig veilig overheen konden. Wanneer de brug woensdagnacht goed open gaat dan worden de schippers die al dagen liggen te wachten erdoor gelaten. Voor scheepvaartverkeer met een doorvaarthoogte hoger dan zeven meter is de doorgang namelijk sinds de aanvaring gestremd.

De proefopening is niet zonder risico. Zo zou het kunnen gebeuren dat de brug tijdens de draaiing niet meer dichtgaat. In dat geval ondervinden treinreizigers donderdag hinder. Om dit risico zo veel mogelijk te beperken heeft ProRail de hulp van ingenieursbureau Movares ingeschakeld om de proef zo gecontroleerd mogelijk uit te voeren. Wanneer de schade definitief wordt hersteld is nog niet bekend. ProRail doet samen met betrokken partijen nog onderzoek naar de oorzaak van het incident.

