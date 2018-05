Deel dit artikel:











Beeltenis ter nagedachtenis aan volleybalster Ingrid Visser Onthulling van de banner met een beeltenis van Ingrid Visser. (Foto: Gerard van der Wende)

ZEVENHUIZEN - Als eerbetoon aan haar is bij sportcentrum BeweegpuntBas in Zevenhuizen een banner opgehangen van volleybalster Ingrid Visser. Het is inmiddels vijf jaar geleden dat zij en haar partner Lodewijk Severein in Spanje om het leven werden gebracht. 'Met deze beeltenis willen we ervoor zorgen dat iedereen nog steeds even aan haar denkt', laat initiatiefnemer Gerard van der Wende weten.

De vlag met de beeltenis van Visser werd in het bijzijn van haar moeder en broer onthuld. Ook voormalig teamgenoten en trainers van Visser woonden de besloten bijeenkomst bij. 'Haar moeder vond het heel mooi', zegt Van der Wende over de banner, die de samenkomst als 'ontroerend' bestempeld. Als volleybalster speelde Visser in totaal 514 wedstrijden voor het Nederlands vrouwenteam. Dat is nog altijd een record. De foto van haar beeltenis is gemaakt door een andere oud-volleyballer van VC Nesselande, Ronald Hoogendoorn. Bij diezelfde club uit Zevenhuizen groeide Visser op en was Van der Wende in het verleden bestuurslid en voorzitter.

Doodgeslagen Ingrid Visser (35) en Lodewijk Severein (57) werden in mei 2013 met veel geweld doodgeslagen. Dat gebeurde in een afgelegen huis ten noorden van de Spaanse stad Murcia. Hun lichamen werden in stukken begraven in een citroenboomgaard, vijftien kilometer oostelijker. Het overlijden van Visser bracht vijf jaar geleden veel teweeg. Duizenden mensen betuigden hun medeleven op haar condoleancepagina en ze werd onder grote belangstelling herdacht in Almere. Op het nationaal sportcentrum Papenpal staat een herdenkingsmonument ter nagedachtenis aan Visser. Het Nederlands team speelt ter nagedachtenis aan haar nooit meer met rugnummer 15. LEES OOK: Lagere straf moordenaars Ingrid Visser en Lodewijk Severein