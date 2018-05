OM tegen mildere behandeling Gouwenaar na 'schrikbewind' in gezin

GOUDA - Het Openbaar Ministerie (OM) houdt vast aan tbs met dwangverpleging voor de 40-jarige Gouwenaar Cornelis van S. vanwege huiselijk geweld. Hij zou thuis 'een waar schrikbewind' uitgeoefend hebben, waar zijn vrouw en twee jonge kinderen het slachtoffer van werden. De verdachte hoopt nu met een hoger beroep aan jarenlange opsluiting in een tbs-kliniek te ontkomen.

Hij gebruikte veelvuldig geweld tegen de familieleden, zo oordeelde de Haagse rechtbank twee jaar geleden. Hij sloeg zijn vrouw, zoon en dochter onder meer tegen de kaak, het hoofd en het lichaam. Daarbij schuwde hij het gebruik van een stoelpoot en een hamer niet.

De rechtbank achtte bewezen dat de verdachte bij één van de kinderen de mond afplakte met tape, en die er dan weer met kracht af trok. Hij zou verder een brandende aansteker bij de vingers van zijn dochter hebben gehouden en haar haren tegen haar wil hebben afgeknipt. Beide kinderen liet hij zonder dekens in een schuur slapen, op een onverwarmde vloer.



Zwakbegaafdheid

De rechter veroordeelde hem tot 300 dagen cel. Vanwege zijn zwakbegaafdheid en 'gebrekkige geweten', moest de Gouwenaar daarnaast tbs met dwangverpleging ondergaan. Hij probeert nu met een hoger beroep bij het Haagse gerechtshof aan de jarenlange opsluiting in een tbs-kliniek te ontkomen.

Zijn advocaat vroeg woensdag het hof om een milde vorm van tbs, waarbij de Gouwenaar na een behandeling in een normale ggz-instelling kans maakt op begeleid wonen. Cornelis S. verklaarde zelf dat hij wil meewerken aan de voorwaarden die verbonden zijn aan de milde vorm van tbs.



'Buitengewoon gewelddadig'

De aanklager van het OM voelde er niets voor. 'Het gaat hier om buitengewoon gewelddadige feiten,' zei hij tijdens de hofzitting over het schrikbewind dat de Gouwenaar thuis had uitgeoefend. Volgens de aanklager is er bij de Gouwenaar nog steeds 'onvoldoende besef' van de schade die hij in zijn gezin aangericht zou hebben.

Daarom hield de aanklager vast aan de veroordeling tot tbs met dwangverpleging. De advocaat van de mishandelde ex-vrouw van Cornelis van S. vertelde het gerechtshof dat zij en haar kinderen getraumatiseerd zijn door zijn gedrag. Het hof doet over twee weken uitspraak.