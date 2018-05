Hulpdiensten rukken massaal uit na onwelwordingen bij moskee

DEN HAAG - Meerdere mensen zijn woensdagavond onwel geworden tijdens een gebedsherdenking bij moskee El Mouhsinin aan de Stationsweg in Den Haag. Dat laat een woordvoerster van de politie weten. De rouwdienst werd gehouden voor de vrouw die dinsdag overleed bij een brand in een kelderbox aan de Jacob Catsstraat.

Hulpdiensten waren massaal uitgerukt naar de Stationsweg. Zeker twee brandweerwagens, vier ambulances en vijf politieauto's met een dertigtal agenten waren ter plaatse. Om hoeveel gewonden het gaat en hoe zij eraan toe zijn, is nog onduidelijk.

Volgens de politiewoordvoerster is een onbekend aantal personen waarschijnlijk onwel geworden door een combinatie van emotie, drukte en warmte. Op een zeker moment zaten vijf- à zeshonderd mensen in de moskee. Dat aantal is na de onwelwordingen gehalveerd. Inmiddels is het weer rustig op de Stationsweg.

