COLUMN: Het OM wil ook nooit wat

DEN HAAG - 'Het Openbaar Ministerie wil niets zeggen.' Ik lees het de laatste tijd geregeld en vind het eigenlijk een kinderachtig huil-zinnetje. Het stoort me mateloos en ik zal u uitleggen waarom.

We krijgen als Openbaar Ministerie veel vragen. Die proberen we altijd te beantwoorden, maar soms dienen er andere belangen. Opsporingsbelangen, of we weten iets gewoon nog niet honderd procent zeker. Dan kúnnen we nog geen antwoord geven.

Tot mijn verbazing staat er dan vaak: 'Het OM wil er niet meer over zeggen'. Maar willen of kunnen, dat is een wezenlijk verschil.

Het scheelt slechts een paar letters, maar daarmee wordt wel onbewust wantrouwen gezaaid. Omdat een journalist een beetje sip is dat hij op dat moment nog geen antwoord krijgt op zijn vraag. Het wekt de schijn dat we dingen onder de pet houden, niet vertellen, alleen maar omdat we dat lekker niet willen.

Nou, ik kan u zeggen: het liefst vertel ik u alles! Dat meen ik oprecht. Ik vind het heel belangrijk om te laten zien waarmee we bezig zijn. Alleen midden in een strafrechtelijk onderzoek kunnen we dat niet altijd direct.

Ik begrijp dat dit steeds minder goed past in de "voor 23.00 uur besteld, morgen in huis"-samenleving. Maar ook die samenleving is nog steeds gebaat bij gedegen strafrechtelijk onderzoek, en dat laat zich niet versnellen. Heb geduld, de antwoorden komen echt wel. Alleen misschien op een later moment dan “nu meteen!”

Dus de volgende keer dat u leest: "Het Openbaar Ministerie wil niets vertellen", bedenk dan dat ze eigenlijk "kan" bedoelen.

En trouwens: sowieso vertellen we uiteindelijk altijd alles, in de rechtszaal! Daar wordt een dossier van A tot Z besproken. Zittingen zijn openbaar, dus wie antwoorden wil: kom daar eens kijken! En tot die tijd... kunnen wij er waarschijnlijk nog niks over zeggen.

Uw hoofdofficier,

Bart Nieuwenhuizen

Reageren? Stuur Bart via bartnieuwenhuizen@omroepwest.nl een bericht.





Alle columns van Bart zijn gebundeld op een aparte pagina.