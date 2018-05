Haagse politici willen dat burgemeester fouten rond steekpartij toegeeft

DEN HAAG - Pieter Grinwis (ChristenUnie), Danielle Koster (CDA) en Martijn Balster (PvdA) willen dat burgemeester Pauline Krikke donderdag toezeggingen doet, hoe fouten in de communicatie zoals rondom de steekpartij aan het Johanna Westerdijkplein in Den Haag in de toekomst voorkomen kunnen worden. Dat zeiden ze woensdagavond in Studio Haagsche Bluf op Radio West. Donderdag wordt er over het incident gedebatteerd in de gemeenteraad.

ChristenUnie/SGP dient samen met Groep de Mos/Hart voor Den Haag een motie in om dit te bereiken. 'We roepen de burgemeester op om zowel de registratie van mogelijke terroristische aanslagen als de crisiscommunicatie te verbeteren. Dat moet in elk geval gebeuren. Daarnaast moet ze ook toegeven dat het op 5 mei niet goed is gegaan', aldus Pieter Grinwis.

Grinwis kon zijn oren niet geloven toen de burgemeester vlak na de steekpartij meldde dat er geen signalen voor terrorisme waren. 'Het was een "ga nu maar rustig slapen"-mededeling. Dit kan niet waar zijn', zegt Grinwis. 'Ik kan me voorstellen dat je zegt dat hij bekend is als verward persoon, maar zeg gelijk daarna dat het motief tot op de bodem wordt uitgezocht.'



Fouten gemaakt

Ook Danielle Koster (CDA) en Martijn Balster (PvdA) vinden dat de burgemeester moet toegeven dat er in de communicatie fouten zijn gemaakt. 'Die signalen waren er dus wel. Hiermee zet je ook mensen op het verkeerde been', vindt Koster. In maart kreeg de politie een anonieme brief, waarin werd gewaarschuwd voor Malek F. omdat hij plannen zou hebben een terroristische aanslag te plegen.

Nadat het briefje werd gevonden, is er onderzoek gedaan naar Malek F. zowel door politie, het openbaar ministerie, de gemeente en uiteindelijk de AIVD. Maar het is nooit bij het hoofd van de politie, de officier van Justitie of burgemeester Pauline Krikke op het bureau belandt. 'Hoe kan het dat er blijkbaar niet gecommuniceerd wordt?', vraagt Koster zich af.



Geloofwaardigheid

Volgens Pieter Grinwis is de geloofwaardigheid van burgemeester Pauline Krikke aangetast. 'Het is een grote fout in crisiscommunicatie. Wie gelooft de overheid nog? Ik dacht zelf al: ja, het zal wel. En dan ben ik nog politicus. Wat moeten de andere Hagenaars dan wel denken? Wie vertrouwt de volgende keer als er iets gebeurt de burgemeester nog?'