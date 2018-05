West Wekker: Mogelijk asbest vrijgekomen na brand en vriend Malek F. spreekt

REGIO - Goedemorgen! Goede nacht gehad? We hopen van wel! Maak jezelf rustig klaar voor de dag en lees jezelf helemaal op de hoogte met onze West Wekker. Zo kan je bij het koffiezetapparaat met alle onderwerpen meepraten.

1. Mogelijk asbest vrijgekomen bij brand in Boskoop

Bij een brand die donderdagochtend woedde in Boskoop is mogelijk asbest vrijgekomen. Dat laat de brandweer weten. Het vuur woedde enige tijd in de loods van een boomkwekerij aan het Rijneveld.

2. Koningin Máxima viert 47e verjaardag

Koningin Máxima is donderdag jarig. Ze wordt 47 jaar. Uit haar agenda blijkt dat de koningin geen officiële plichtplegingen heeft op haar verjaardag. Dus kan ze thuis, op landgoed de Horsten in Wassenaar, 47 kaarsjes uitblazen.

3. Hulpdiensten rukken massaal uit na onwelwordingen bij moskee

Meerdere mensen zijn woensdagavond onwel geworden tijdens een gebedsherdenking bij moskee El Mouhsinin aan de Stationsweg in Den Haag. Dat laat een woordvoerster van de politie weten. De rouwdienst werd gehouden voor de vrouw die dinsdag overleed bij een brand in een kelderbox aan de Jacob Catsstraat.

4. Vriend van Syrische messentrekker: Malek F. had waanideeën

Malek F., de Syrische man die op 5 mei in Den Haag drie mensen neerstak, ontwikkelde sinds 2015 steeds meer waanideeën. Zo dacht hij dat hij achtervolgd werd en dat er geheime organisaties waren die hem wilden vermoorden. Dat zegt een vriend van Malek F., Abdul Rahman Kaseem, tegen de NOS.

5. Haagse politici willen dat burgemeester fouten rond steekpartij toegeeft

Pieter Grinwis (ChristenUnie), Danielle Koster (CDA) en Martijn Balster (PvdA) willen dat burgemeester Pauline Krikke donderdag toezeggingen doet, hoe fouten in de communicatie zoals rondom de steekpartij aan het Johanna Westerdijkplein in Den Haag in de toekomst voorkomen kunnen worden. Dat zeiden ze woensdagavond in Studio Haagsche Bluf op Radio West. Donderdag wordt er over het incident gedebatteerd in de gemeenteraad.

Weer: Afwisseling van wolkenvelden en zon. Het blijft droog. Er is een N-NW wind en de temperatuur ligt rond de veertien graden.

Vanavond op TV West: Van de Kaart

Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Samen met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap gaat Jet op pad, dwars door huizen, struinend door straten ontmoeten ze allerlei mensen uit de regio. Een programma met bijzondere ontmoetingen en hilarische situaties. Deze week lopen Jet & co door Zoetermeer van de Edisonstraat naar stadsboerderij De Weidemolen.