Robin Haase verliest in drie sets van Canadese tiener

DEN HAAG - Robin Haase is op het masterstoernooi van Rome niet doorgedrongen tot de derde ronde. De tennisser uit Den Haag moest met 7-6 (3), 6-7 (5), 6-3 zijn meerdere erkennen in de Canadese tiener Denis Shapovalov (19).

In de eerste set kwam Haase tegen de jonge Shapovalov, die hoogstandjes afwisselde met lelijke missers, terug van een 5-2 achterstand. De tweede set ging gelijkop en via een tiebreak sleepte Haase er een derde set uit.

Daarin liep Shapovalov uit naar 3-1. Haase brak direct terug, maar opnieuw leverde hij zijn eigen servicegame in. Dat werd hem fataal. Bij winst had Haase zich mogen opmaken voor een duel met zevenvoudig kampioen Rafael Nadal.

Dubbelspel

Haase richt zich in Rome nu op het dubbelspel, waarin hij nog uitkomt met Jean-Julien Rojer. De bedoeling was dat Haase vanaf donderdag zou deelnemen aan het demonstratietoernooi Melkhuisje Masters. Omdat hij nog in Italië zit, wordt zijn plek in Hilversum ingenomen door Tallon Griekspoor.

LEES OOK: