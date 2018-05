As-Soennahmoskee ontkent opnieuw steun uit Koeweit

DEN HAAG - Het bestuur van de as-Soennah moskee in Den Haag ontkent opnieuw dat de moskee onder invloed staat van buitenlandse financiers. Het moskeebestuur reageert woensdagavond op een uitzending van Nieuwsuur van eind april. Daarin werd gesteld dat zes islamitische instellingen in onze regio geld krijgen vanuit het buitenland.

Volgens Nieuwsuur en NRC zou de as-Soennah moskee geld hebben gekregen vanuit Koeweit. Dat ontkende het bestuur al eerder. In een schriftelijke verklaring stelt het moskeebestuur nu: 'wij benadrukken dat wij op geen enkele wijze een relatie hebben, zakelijk noch financieel, met Revival of Islamic Heritage Society.'

De kantoren van deze RIHS in Afghanistan en Pakistan hebben volgens de Amerikaanse regering en de Verenigde Naties banden met Al-Qaida en de Taliban. De organisatie financiert volgens de VS en de VN terrorisme onder een dekmantel van liefdadigheid. Het hoofdkantoor in Koeweit is een paar jaar geleden van de lijst van terroristische ondersteuningsorganisaties gehaald.



Vrouwenbesnijdenis

Nieuwsuur meldde ook dat de moskee zich naar buiten toe gematigder presenteert dan die in werkelijkheid is, bijvoorbeeld waar het gaat om vrouwenbesnijdenis. Daarover zegt het bestuur nu: 'Al in 2008 hebben wij in een publicatie dit fenomeen veroordeeld. De docent die de betreffende uitspraak over vrouwenbesnijdenis deed, heeft in een gesprek met het bestuur afstand genomen van de gedane uitspraken en spijt betuigd.'

Wat betreft materiaal op de site van de moskee waarin extremistische standpunten werden verkondigd komt het bestuur ook met een verklaring: 'Wij zijn al ruim anderhalf jaar bezig met het opschonen van ons studiemateriaal, online bibliotheek en videotheek. De aangehaalde fragmenten zijn een typisch voorbeeld van materiaal dat niet geplaatst had mogen worden. Deze zijn nu dan ook met voorrang verwijderd.'



Bedreigingen

De moskee verwijst ook naar bedreigingen die er de afgelopen jaren aan het adres van het gebedshuis zijn geweest. 'Dit heeft ons alleen maar gesterkt in ons streven om nog meer de verbinding te zoeken met andere religieuze en maatschappelijke organisaties. Angst, xenofobie en intolerantie kunnen alleen maar worden tegengegaan wanneer we samen optrekken en de handen ineen slaan.'