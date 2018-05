Deel dit artikel:











Mogelijk asbest vrijgekomen bij brand in Boskoop De felle brand brak donderdagochtend uit. (Foto: MediaTV)

BOSKOOP - Bij een brand die donderdagochtend woedde in Boskoop is mogelijk asbest vrijgekomen. Dat laat de brandweer weten. Het vuur woedde enige tijd in de loods van een boomkwekerij aan het Rijneveld.

Dankzij een gunstige windrichting is de rook van de brand over een achterliggende kas getrokken. Er staan geen woningen in dat gebied, aldus de brandweer. In de loods lagen benodigdheden die gebruikt werden voor de boomkwekerij. De brand werd kort na 4.30 uur ontdekt. Er zijn extra brandweermensen opgeroepen vanwege de waterwinning in het gebied.

