Familie Malek F. doet aangifte tegen GGZ-kliniek

DEN HAAG - De familie van Malek F. gaat aangifte doen tegen GGZ-instelling Parnassia. Dat bevestigt hun advocaat Job Knoester tegen Omroep West na berichtgeving van het AD. De familie zou Parnassia vele malen tevergeefs om hulp hebben gevraagd, omdat Malek paranoïde gedachten aan het ontwikkelen was. F. stak op zaterdag 5 mei drie mensen neer op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag.

Volgens Knoester heeft de familie van Malek F. vanaf januari dit jaar meerdere malen aan de bel getrokken bij Parnassia en andere instanties. De familie wil dat onderzocht wordt of er 'voldoende is gereageerd' op de noodkreten. 'Wat de familie weet is dat Malek ziek was', vertelt Knoester bij Muijs in de Morgen.

Ook zou F. zelf een aantal keer naar de politie zijn gestapt, zegt Knoester. Hij zou bang zijn geweest en had waanideeën. 'Hij wilde aangifte doen. Hij was bang. Logisch dat de politie het niet heeft opgepakt, maar had te politie niet alerter moeten zijn?', stelt Knoester zichzelf de vraag.



Terrorisme

De familie zou zich niet herkennen in het beeld dat F. terroristische motieven zou hebben. In een anoniem bericht, dat de politie in maart kreeg, stond dat Malek F. in staat zou zijn voor een terroristische daad. 'Het enige wat de familie hierover zegt is: complete verbazing', aldus de advocaat.

