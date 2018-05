Deel dit artikel:











Na kogelregen nu knallen gehoord bij coffeeshops in Delft De coffeeshop is flink beschadigd. (Foto: Regio15)

DELFT - Bij de coffeeshops The Future en The Game in Delft zijn donderdagochtend knallen gehoord. Begin mei werd de coffeeshop The Future in de Peperstraat al onder vuur genomen. Toen werden er tientallen schoten afgevuurd. De schade aan de coffeeshops is groot, zegt de politie.

Rond 05.15 uur kwam er bij de politie een melding binnen dat er knallen werden gehoord in het centrum van Delft. Bij coffeeshop The Future in de Peperstraat en coffeeshop The Game in de Breestraat is er schade. Het is niet duidelijk of en waarmee er is geschoten.



De politie is donderdagochtend druk bezig met onderzoek.

Gesloten De politie is donderdagochtend druk bezig met onderzoek. De Peperstraat en de Breestraat zijn voorlopig nog afgesloten. Het is niet bekend wanneer de straten weer open gaan. Coffeeshop The Future werd kort na de kogelregen, begin mei, gesloten door de burgemeester. Ook een zonnestudio in de Peperstraat die werd geraakt moest de deuren sluiten.



