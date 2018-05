Tom Beugelsdijk langer bij ADO Den Haag

DEN HAAG - Tom Beugelsdijk verlengt zijn contract bij ADO Den Haag. Het contract van de verdediger liep na het afgelopen seizoen af. Donderdagochtend tekent hij nu zijn nieuwe contract, dat hem voor drie jaar langer aan de Haagse club verbindt.

Beugelsdijk kondigt zijn nieuwe contract zelf aan op Twitter. 'Beste supporters, ik heb helaas ... euh ... slecht nieuws', begint hij zijn videoboodschap. 'De aankomende drie jaar krijgen jullie mij nog steeds te zien, moeten jullie naar deze kop kijken', gaat hij vervolgens grijnzend verder.



Eigen kweek

Hij ging er zelf al vanuit dat zijn contract verlengd zou worden. 'Mijn zaakwaarnemer en de club zijn in een vergevorderd stadium', zei hij afgelopen weekend nog tegen Omroep West. Hij wilde sowieso voor zijn vakantie weten waar hij aan toe was. Dat is nu gelukt.

De 27-jarige ras-hagenees Tommie Beugelsdijk doorliep de jeugdopleiding van ADO Den Haag. Na een succesvolle verhuurperiode bij FC Dordrecht groeide hij tussen 2012 en 2014 uit tot een belangrijke waarde bij ADO. Een avontuur bij het Duitse FSV Frankfurt liep op een teleurstelling uit, waarna Beugelsdijk in 2015 terugkeerde bij 'zijn' club.

