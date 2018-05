Westland plaatst laadpaal voor auto's midden op fietspad

DEN HAAG - 'Wij voeren alleen uit, ik wist niet dat het een fietspad was,' is kort de reactie van het bedrijf dat woensdag een oplaadpaal voor elektrische auto's plaatste op een fietspad in Monster. De paal leverde gevaar op voor fietsers op de Haagweg en is daarom donderdagochtend weer weggehaald.

Buurtbewoner Harry den Heijer weet niet wat hij ziet als de monteurs woensdag de paal in het fietspad ingraven. 'Het is levensgevaarlijk. Zeker in het donker kun je als fietser zo tegen de paal aanknallen. Ik heb de politie gebeld maar de mevrouw aan de lijn vertelde me dat zij niet preventief bij een laadpaal kunnen gaan staan. Op een geluidsopname van het gesprek, die Den Heijer in bezit heeft, is te horen dat de centralist hem verder aanraadt de gemeente maar te bellen. Die kwam woensdagavond meteen in actie en plaatste afzettingshekken rond de laadpaal.



Donderdagochtend even na half tien parkeert een busje met twee mannen op de gewraakte locatie. Het zijn de monteurs die de dag ervoor de paal hebben geplaatst. Ze komen de paal nu weer uitgraven en weghalen. Ook de opzichter van het bedrijf komt even langs. Hij vertelt dat hij in opdracht van de gemeente werkt en niet wist dat het grijs betegelde pad zowel voor voetgangers als fietsers is bestemd. De gemeente kon nog niet reageren.