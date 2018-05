Deel dit artikel:











Proefopening Gouwebrug succesvol verlopen Het schip kwam na de botsing met de spoorbrug tot stilstand (Ingezonden foto)

GOUDA - De proefopening van de Gouwebrug bij Gouda is succesvol verlopen. Dat laat ProRail donderdag weten. Afgelopen zondag voer een binnenvaartschip tegen de brug aan. De proefopening in de nacht van woensdag op donderdag, was bedoeld om te kijken hoe groot de schade aan het draaimechanisme van de brug is.

Toch is het volgens ProRail nog lastig te zeggen hoe groot de omvang van de schade is, zegt een woordvoerder. 'We weten in ieder geval dat alles voorlopig functioneert. De brug kan open en dicht.' Schepen die al enige tijd voor de brug lagen te wachten konden na de proefopening weer doorvaren. Op een later tijdstip wordt nog extra onderzoek gedaan naar de omvang van de schade, zo besluit ProRail. LEES OOK: Beperkt treinverkeer Gouda-Boskoop na botsing schip tegen spoorbrug