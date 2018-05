Leidse coalitie laat links geluid horen

LEIDEN - De komende vier jaar laat het Leidse stadsbestuur een duidelijk links geluid horen. Dit is terug te lezen in het donderdag gepresenteerde beleidsakkoord 'Samen maken we de stad' van D66, GroenLinks en PvdA. De partijen willen flink inzetten op duurzaamheid, betaalbare woningen en het autoluw en autovrij maken van de Leidse binnenstad.

De belastingen gaan de komende jaren stijgen in Leiden, zo is te lezen in het akkoord. De riool- en afvalstoffenheffing wordt stapsgewijs verhoogd. Ook huiseigenaren gaan vanaf dit jaar meer betalen. De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt jaarlijks met 1,5% plus inflatiecorrectie.

Op het gebied van woningbouw wil Leiden grote stappen zetten. Tot 2030 moeten er 8.500 woningen gebouwd worden in de stad. Met name sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen voor starters. Daarnaast wil de nieuwe coalitie dat er de komende twee jaren nog 2700 studentenwoningen bijkomen.

Kopermolen





Opvallend is dat de plannen voor de renovatie van de Kopermolen worden herzien. Hiermee lijkt de bouw van een nieuwe woontoren, waar de wijk tegen is, voorlopig niet door te gaan. Ook de plannen voor de Ommedijkseweg gaan in de huidige vorm niet door, als het aan de nieuwe coalitie ligt.





Voor het nieuwe college zijn groen en duurzaamheid belangrijke thema’s. Zo gaat Leiden bijna zeven miljoen investeren in de vergroening van de stad. Het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld door zevenduizend extra fietsparkeerplekken. Ook zijn er plannen om de binnenstad deels autoluw te maken. Sommige straten moeten volgens de partijen zelfs worden afgesloten voor auto's.

Portefeuilleverdeling en samenstelling nieuw college





Er is ook nagedacht over de poppetjes. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders zou er alsvolgt uit moeten komen te zien:

Burgemeester, Henri Lenferink - Bestuur, Veiligheid en Handhaving

D66, Paul Dirkse - Onderwijs, Jeugd en Financiën

GroenLinks, Yvonne van Delft - Werk, Economie en Cultuur

PvdA, Marleen Damen - Gezondheid en Welzijn

D66, Fleur Spijker - Duurzame verstedelijking

GroenLinks, Martine Leewis - Duurzaamheid en mobiliteit

Het nieuwe college wordt volgende week woensdag geïnstalleerd.

