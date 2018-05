Geert Wilders wil meer onderzoek voor hoger beroep

Geert Wilders na de gemeenteraadsverkiezingen (2014) in Den Haag (Foto: ANP)

DEN HAAG - Het hoger beroep tegen Geert Wilders moet uitgesteld worden, want de PVV-leider heeft meer onderzoekstijd nodig. Dat zei zijn advocaat Geert-Jan Knoops donderdag tijdens het begin van de elf dagen durende behandeling van het hoger beroep door het gerechtshof in Den Haag.

Wilders staat terecht voor zijn 'minder Marokkanen'-uitspraken. De politicus liet in maart 2014 in grand café De Tijd zijn aanhangers op televisie roepen dat ze 'minder Marokkanen' wilden. Het proces vindt plaats in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

De PVV-leider zou meer tijd nodig hebben om nader onderzoek te kunnen doen naar het aangiftetraject. Volgens advocaat Knoops krijgt hij alleen een eerlijk proces als het hof hem die kans geeft.