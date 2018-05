Politiekids Haagse Molenwijk leveren pet weer in

DEN HAAG - Dertig kinderen uit de Haagse Molenwijk hebben hun politiepet ingeleverd. Ze waren een half jaar lang politiekids, maar het project is afgelopen. De kinderen gingen samen met de wijkagenten op pad om voorlichting te geven over zakkenrollers, woninginbraken en poep op straat. Volgens de politie was het project succesvol.

Op de laatste dag van het project gaan de politiekids de straat op om hondenpoep op te sporen. Hondenpoep is een van de grootste ergernissen in de Haagse Molenwijk. De kinderen bespuiten de drollen met roze verf, zodat bewoners zien hoeveel poep er in de wijk ligt. 'Het is echt vies als je erin stapt tijdens het spelen,' zegt politiekid Ineya. Ze woont in de Molenwijk en baalt ervan dat baasjes de poep niet opruimen.

De kinderen spreken een vrouw die haar hond uitlaat aan. 'Wat goed dat jullie dit doen,' reageert ze, 'er zijn in de wijk heel veel mensen die geen zakjes mee hebben en de poep gewoon laten liggen.' De vrouw ruimt de drollen netjes op. Politiekid Charlene is trots: 'Omdat we mensen aanspreken, wordt de wijk schoner en dat is fijn.'



Alle deuren open

Het fenomeen 'politiekids' is niet nieuw. In de Schilderswijk bestaat het ook al. Volgens de politie helpt het om beter contact te krijgen met de wijkbewoners. 'Voor kinderen gaan alle deuren open,' vertelt wijkagent Gerard, 'mensen luisteren naar hen en nemen braaf folders aan. Wat ook mooi meegenomen is, is dat de kinderen de taal spreken. Als ik bij een Poolse familie aanbel, loopt dat stuk op de taal. Maar twee of drie van onze kinderen spreken wel Pools.'

Minder hondenpoep, minder woninginbraken en fietsendiefstallen. Als dat het geval is over een paar maanden, dan is het doel van de politie bereikt. 'Het is nu lastig meetbaar wat het effect is maar we zijn tevreden. Het is echt succesvol,' zegt de wijkagent. Voor de kinderen is het project sowieso geslaagd. 'Ik vond het leuk en leerzaam', zegt politiekid Lina. Ineya voegt toe: 'Je bent bij de politie en dat is stoer.'