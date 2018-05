Parnassia wil in gesprek met familie Malek F.

DEN HAAG - GGZ-instelling Parnassia wil met de familie van Malek F. in gesprek. Volgens een woordvoerdster van de instelling heeft Parnassia twee meldingen binnengekregen over Malek F., die 'adequaat' zijn afgehandeld. Donderdag werd bekend dat de familie van de man die in Den Haag drie mensen neerstak, aangifte doet tegen de zorginstelling. Malek F. werd door Parnassia behandeld.

'We betreuren de zaak en willen nu eerst het gesprek aangaan om de familie goed te begeleiden', aldus een woordvoerster van Parnassia. De familie zou meerdere malen aan de bel hebben getrokken bij deze en andere zorginstellingen, zonder gehoor te krijgen.

Advocaat Job Knoester vertelde donderdagochtend in radioprogramma Muijs in de Morgen dat 'de familie wist dat Malek ziek was'. F. zou zelf ook een aantal keer naar de politie zijn gestapt. Hij was bang en had waanideeën. 'Malek was bang. Hij wilde aangifte doen. Logisch dat de politie het niet heeft opgepakt, maar had te politie niet alerter moeten zijn?', aldus de advocaat.



Trauma na dood vader

Malek F. is de Syrische man die op 5 mei in Den Haag drie mensen neerstak, waaronder een medewerker van het ROC Mondriaan. Een vriend van Malek, Abdul Rahman Kaseem, vertelde woensdag aan NOS dat Malek waanideeën kreeg na de dood van zijn vader. In 2015 zou F. in Nederland een aanvraag hebben gedaan voor gezinshereniging met zijn vader, maar die werd afgewezen. Daarop waagde de vader zelf de oversteek, maar overleed op zijn weg naar Europa.

