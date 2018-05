Beautysalon moet beschuldigingen tegen arts rectificeren

RIJSWIJK - De eigenaar van Beautysalon Bogar moet de beschuldigingen aan het adres van een cosmetische arts rectificeren. Dat heeft de rechtbank donderdag bepaald. Op de website van de beautysalon en in een nieuwsbrief aan klanten werd de Hilversumse arts onterecht beschuldigd.

De Hilversume arts en de saloneigenaar uit Rijswijk waren ruim tien jaar collega's. Zij kregen ruzie over de gegevens van patiënten. De eigenaar van de salon claimde dat de cosmetische arts had gesjoemeld met een patiëntendossier. Het tweetal verbrak de samenwerking.

Begin dit jaar schreef de eigenaar op de website en in een nieuwsbrief waarom de arts was vertrokken. De reputatie van de Hilversumse arts zou hierdoor zijn geschaad. 'Hier wordt moedwillig de reputatie van een arts helemaal afgebroken', zei de advocaat van de Hilversumse beautydokter begin mei in de Haagse rechtbank. De beledigende teksten waren toen al verwijderd.



Drie dagen tijd

Naast de rectificatie, die de eigenaar van de Beautysalon binnen drie dagen moet plaatsen op de website en in de nieuwsbrief van de schoonheidssalon, mag hij niet meer iemand publiekelijk beschuldigen, tenzij dit gerechtvaardigd is. Ook moet hij de kosten die de Hilversumse arts heeft gemaakt voor de rechtszaak vergoeden: in totaal 1974,91 euro.

Als de eigenaar van de Rijswijke beautysalon over drie dagen de rectificatie niet heeft gepubliceerd, krijgt hij een dwangsom van vijfhonderd euro per dag.



Twijfels weggenomen

De Hilversumse arts is blij met de uitspraak. Volgens hem is er 'onrust weggenomen' bij zijn cliënten en zijn collega's. 'Door dit soort uitspraken ontstaan er bij sommige klanten twijfels', aldus de arts aan Omroep West. Hij vertelt dat hij dit kort geding is gestart, om twijfels weg te nemen. 'Klanten zijn met andere gedachten in hun hoofd gaan spelen. Die twijfels zijn weggehaald.'

De Rijswijkse beautysalon was donderdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

