Dinsdag 22 mei in Team West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 22 mei ziet u de volgende zaken:

- We tonen beelden van de auto die is gebruikt door de daders van het bijna fatale schietincident op de Amalia van Solmslaan in Delft op vrijdag 6 april.

- Het BP tankstation en de Jumbo supermarkt aan de Vrijheidslaan in Delft zijn overvallen. Van beide overvallen tonen we bewakingsbeelden.

- De politie is dringend op zoek naar getuigen van incidenten bij twee coffeeshops en een zonnestudio in het centrum van Delft.

- Tot slot opnieuw aandacht voor de dubbele liquidatie in Zoetermeer in april 2017, waarbij vader en zoon René en Renéetje van Doorn om het leven kwamen.

Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.