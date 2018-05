Ramadan tijdens het eindexamen; 'Het gaat vast wel lukken!'

LEIDEN - Een deel van de eindexamenkandidaten heeft een extra uitdaging. Zij begonnen deze week met de ramadan. Op het Da Vinci College in Leiden doen meerdere leerlingen mee aan deze vastenperiode voor moslims, terwijl zij zich wel moeten kunnen concentreren op hun examens. 'Ik heb veel geleerd. Ik maak me er niet zoveel zorgen om.'

Deelnemers van de ramadan mogen tussen zonsopgang en zonsondergang niets eten of drinken. Omdat de zon in de zomermaanden laat onder gaat, mag er pas laat gegeten worden, wat kan zorgen voor een korte nacht voor een eindexamen.

De leerlingen die zowel meedoen aan het eindexamen als de ramadan hebben vertrouwen in zichzelf. 'Misschien dat ik me iets minder goed kan concentreren, maar ik heb veel geleerd. Ik maak me er niet zoveel zorgen om', vertelt Hasna El Ouali aan Omroep West. Haar schoolgenoot Rajae Hajji heeft zich ook de afgelopen weken goed voorbereid. 'Het gaat vast wel lukken!', lacht ze.



Persoonlijke keuze

Havo-leerling Mahmoud Sakr heeft besloten de ramadan later in te halen. 'Ik ben toch bang dat ik me niet goed genoeg kan concentreren en je examens zijn natuurlijk wel heel belangrijk', legt hij uit. 'Volgende week heb ik eventjes geen examens, dan ga ik wel vasten.'

Annick Dezitter is rector van het Da Vinci College in Leiden. Leerlingen goed adviseren is volgens Dezittter het enige wat zij als school kan doen. 'Ik ga ze nergens toe verplichten. Het is altijd hun eigen keuze', aldus Dezitter. 'Maar het blijft maatwerk. Als een leerling er niet goed voorstaat, is het misschien niet zo verstandig om mee te doen aan de ramadan.' De rector heeft er vertrouwen in dat de leerlingen het examen goed gaan doen. 'Ik heb ontzettend veel respect voor ze.'