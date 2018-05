Deel dit artikel:











Achthonderd pakken gestolen babymelkpoeder gevonden in Haagse woning De politie vond meer dan drieduizend pakken babymelkpoeder | Foto: Politie

DEN HAAG - De politie heeft dinsdag in een woning in Den Haag vier mensen aangehouden die illegaal handelden in babymelkpoeder. Bij doorzoekingen in het huis en in een bedrijfspand in Rotterdam werden meer dan drieduizend pakken babymelkpoeder en 16.000 euro contant geld aangetroffen.

Tijdens onderzoek naar diefstal van het melkpoeder in supermarkten kwam de Haagse woning in beeld. Twee van de verdachten liepen dinsdagavond met volle bigshoppers het huis in en kwamen met lege tassen weer naar buiten. De politie heeft hen toen aangehouden. Daarna zijn ook de bewoonster van het huis en een andere man die aanwezig was, aangehouden.

Heling De aangehouden verdachten zijn een 42-jarige vrouw en twee mannen van 35 en 47 jaar uit Den Haag. De vierde verdachte is een 35-jarige man met de Roemeense nationaliteit zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze worden verdacht van de diefstal of heling van babymelkpoeder. Achthonderd van de pakken werden in het huis in Den Haag aangetroffen, de rest in het bedrijfspand. Er wordt nog onderzocht of dat babymelkpoeder ook gestolen is. De auto van de mannen is ook in beslag genomen, en ook werden nog meer goederen uit drogisterijen bij hen aangetroffen.