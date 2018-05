Politie houdt 'nepagent' aan op A13

DELFT - De politie heeft op de A13 bij Delft een man aangehouden die zich eerder vermoedelijk voordeed als politieagent. De 20-jarige man uit Assen reed zonder rijbewijs in een auto waarin onder meer handboeien, een neppistool en een wapenstok lagen.

In de auto vonden de politiemensen ook nog een blauw zwaailicht en een uitklapbaar tekstbord. Agenten hielden de auto aan omdat het kenteken mogelijk in verband kan worden gebracht met zaken waarbij iemand zich uitgeeft voor agent maar dat niet is.

