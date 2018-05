Deel dit artikel:











Beschoten coffeeshops Delft voor onbepaalde tijd gesloten Kogelgaten bij coffeeshop aan de Peperstraat in Delft. (Foto: John van der Tol)

DELFT - Coffeeshop The Future en Coffeeshop The Game in Delft moeten voor onbepaalde tijd dicht. Dat heeft burgemeester Marja van Bijsterveldt besloten na meerdere incidenten. Ook komt er cameratoezicht in de Peperstraat en de Breestraat, waar de coffeeshops gevestigd zijn.

Donderdagochtend waren er knallen te horen bij de coffeeshops in het Delfste centrum. Aan de buitenkant van de twee panden is veel schade te zien. Het is de tweede keer deze maand dat coffeeshop The Future onder vuur is genomen. Begin volgende week komt er een informatieavond voor bewoners en ondernemers in de buurt. Over de achtergrond van de incidenten kan burgemeester Van Bijsterveldt nog niets zeggen, omdat hier nog onderzoek naar wordt gedaan.





