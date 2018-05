ANALYSE: Zaak Malek F. is vuurdoop voor burgemeester Krikke

DEN HAAG - Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag moet zich donderdagavond in de Haagse gemeenteraad verantwoorden voor de gebeurtenissen rondom de steekpartij op 5 mei. Malek F. stak toen op het Johanna Westerdijkplein drie mensen neer. Agenten overmeesterden hem en hielden hem aan. F. zit nog vast en ligt in het penitentiaire ziekenhuis in Scheveningen . De slachtoffers raakten zwaar gewond maar zijn inmiddels uit het ziekenhuis.

Waar moet Krikke zich voor verantwoorden?





Meerdere partijen in de Haagse gemeenteraad verwijten Krikke dat ze te snel na het steekincident verklaarde dat Malek F. bekend is bij de instanties vanwege zijn verwarde gedrag. Ze stelde: Op dit moment zijn er geen signalen dat er meer speelt'.

Dat was volgens onder andere Groep de Mos, CDA, ChristenUnie/SGP en de PVV wat al te voorbarig want al snel werd duidelijk dat Malek F. toen hij tijdens zijn arrestatie door zijn been werd geschoten door de politie 'Allahoe akbar' riep. Bovendien zeggen getuigen dat hij zijn slachtoffers de keel wilde doorsnijden.

'Het was een ga maar rustig slapen' mededeling', zei Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP over de verklaring van Krikke. En PVV-raadslid Willie Dille stelde: 'De burgemeester wil gewoon niet dat er een islamitische terreurdaad wordt gepleegd in haar stad, terwijl dat wel is gebeurd.'



Maar is dan bewezen dat het om terrorisme gaat?

Het Openbaar Ministerie (OM) sluit terrorisme niet uit. Maar uit onderzoek is vooralsnog niet gebleken dat Malek F. terroristische motieven had. In een verklaring stelt het OM: 'Er is bij verdachte thuis geen afscheidsvideo of afscheidsbrief gevonden. Evenmin is het incident opgeëist. Vooralsnog is in zijn woning geen materiaal aangetroffen dat duidt op een terroristisch gedachtengoed.' Bovendien geeft F. wisselende verklaringen af.



Dus de verklaring van Krikke op 5 mei was zo gek nog niet?

Dat zou de conclusie kunnen zijn geweest als er deze week niet nog een nieuw feit boven water was gekomen. Het Openbaar Ministerie (OM) liet namelijk weten dat er begin maart een anonieme brief is binnen gekomen bij de politie. In die brief wordt gewaarschuwd voor Malek F. omdat hij mogelijk een terroristische aanslag zou willen plegen.

De brief is in het Veiligheidshuis - een instantie waar politie, justitie, hulpinstanties en de gemeente Den Haag samenwerken - onderzocht. De conclusie van het onderzoek was dat er geen aanwijzingen voor een terrorisme waren, maar dat dit ook niet uit te sluiten was.

Maar deze informatie is nooit bij Krikke terechtgekomen. Door een menselijke fout zijn de uitkomsten van het onderzoek niet in de politiesystemen verwerkt en daardoor hebben de signalen de burgemeester maar ook de politiechef en de topman van het OM nooit bereikt.



Oei...

Dat kan je wel zeggen. De gemeenteraad vraagt zich af hoe dit kon gebeuren. Hoe kan essentiële informatie over een mogelijke terrorist niet bij de verantwoordelijken terecht komen? En hoe kan het dat het nog meer dan een week heeft geduurd voordat de brief boven water kwam?



Maar kan de burgemeester hier wel iets aan doen?

Krikke is uiteindelijk eindverantwoordelijk. Dus als een ondergeschikte fouten maakt, wordt zij hierop aangekeken. Bovendien ontstaat het beeld dat Krikke geen regie heeft over een even gevoelig als belangrijk dossier als terrorisme. Want stel dat uit onderzoek naar aanleiding van de anonieme brief was gebleken dat Malek F. wel een terroristisch gevaar zou zijn geweest, zou Krikke deze informatie dan wel hebben gekregen?



Zal ze het debat van donderdagavond dan wel overleven?

Als het aan de PVV ligt niet. De partij gaat daarom een motie van wantrouwen indienen. 'We vertrouwen deze mevrouw de veiligheid van onze stad niet toe', zei PVV-raadslid Willie Dille. Maar de kans dat de motie een meerderheid krijgt lijkt niet groot, al was het maar omdat niemand op een politieke crisis zit te wachten tijdens de nog lopende coalitieonderhandelingen.

Wel zal Krikke haar fouten moeten toegeven en beterschap beloven. Groep de Mos en de ChristenUnie/SGP gaan in een motie eisen dat zowel de registratie van mogelijke terroristische aanslagen als de crisiscommunicatie op het stadhuis moeten verbeteren.



Dus ze komt er zonder kleerscheuren vanaf?

Veel zal afhangen van haar uitleg en opstelling tijdens het debat. Ze zal de raad duidelijk moeten maken dat ze nog altijd de touwtjes in handen heeft of in staat is om de regie weer terug te pakken. Doet ze dat met overtuiging en maakt ze geen fouten tijdens het debat, dan doorstaat ze haar eerste zware beproeving sinds haar aantreden in maart vorig jaar.