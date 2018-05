Fietsenwinkels van Hans Struijk staan te koop

DEN HAAG - Fietsenketen Hans Struijk staat te koop. Dat bevestigt CEO Alain Beyens van het Belgische moederbedrijf Fiets! Hans Struijk heeft acht winkels in onze regio. Het personeel is inmiddels ingelicht. Beyens zegt dat de winkels 'normaal open blijven'.

De van oorsprong Rijswijkse fietsenhandel Hans Struijk heeft enkele jaren geleden allerlei onafhankelijke fietsenwinkels opgekocht. Hierdoor ontstond een landelijke keten met in totaal zestien winkels, waarvan dus acht in onze regio. Struijk zelf werd enkele jaren geleden overgenomen door de Belgische keten Fiets!.

Medewerkers van de fietswinkelketen hebben inmiddels een brief gekregen waarin de verkoop wordt aangekondigd. Het is onduidelijk wat dit voor hen gaat betekenen.

Alain Beyens is sinds december vorig jaar de baas bij de Belgisch-Nederlandse fietsenketen. Volgens Vlaamse media zit het bedrijf in de problemen omdat het te snel gegroeid zou zijn. Beyens zegt nu dat hij zich met Fiets! wil concentreren op de Vlaamse markt en daarom Hans Struijk kwijt wil. Op dit ogenblik zijn we in gesprek met verschillende geïnteresseerde partijen, gezien deze gesprekken vertrouwelijk zijn kunnen we verder geen commentaar geven.'

Medewerkers van Hans Struijk willen niet op de ontwikkelingen reageren. Klanten merken wel dat sommige artikelen slecht verkrijgbaar zijn. 'We hebben leveringsproblemen,' horen ze dan van de medewerkers. Beyens wil hierop niet reageren: 'Zoals gesteld blijven de winkels normaal functioneren tijdens het verkoopsproces.'