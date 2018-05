Wilders wraakt gerechtshof na afwijzing verzoeken

DEN HAAG - PVV-voorman Geert Wilders heeft het gerechtshof gewraakt nadat zijn verzoeken werden afgewezen. Het gerechtshof bepaalde eerder op donderdag dat het proces tegen Wilders door moest gaan.

Wilders had verzocht om uitstel, omdat hij nader onderzoek wil doen om zich naar behoren tegen de beschuldigingen van het Openbaar Ministerie (OM) te kunnen verweren. Volgens het hof was tijdens de inhoudelijke behandeling genoeg ruimte voor de verzoeken van Wilders en zijn advocaat en is er geen noodzaak voor nader onderzoek.

Na dat besluit heeft Wilders het gerechtshof gewraakt. Een aparte wrakingskamer moet zich nu over dit verzoek buigen. Wanneer dat gebeurt, is nog niet duidelijk.



'Minder Marokkanen'

Eind 2016 werd Wilders veroordeeld voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen, maar hij kreeg geen straf opgelegd. Zowel Wilders als het OM ging in hoger beroep. De PVV-voorman liet in maart 2014 zijn aanhangers op televisie roepen dat ze 'minder Marokkanen' wilden.