Haagse gemeenteraad: geen geld meer naar as-Soennah moskee

DEN HAAG - De Haagse gemeenteraad wil dat de gemeente stopt met het subsidiëren van activiteiten van de as-Soennah moskee. Een meerderheid van de raad gaat daartoe vanavond een voorstel indienen. Volgens ChristenUnie/SGP, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD en CDA is na de recente berichtgeving door NRC en Nieuwsuur 'de maat vol'.

De partijen wijzen erop dat zij al langer vraagtekens stellen bij de subsidies van de gemeente aan de moskee. Maar nu blijkt dat door de moskee deelname aan de gewapende jihad tegen sjiieten en alawieten in Syrië werd goedgekeurd en vrouwenbesnijdenis werd geadviseerd, zijn ze er helemaal klaar mee.

Volgens de partijen leek het erop dat er een koerswijziging was ingezet na het vertrek van imam Fawaz Jneid. 'Nu blijkt dat dit alleen eem lippendienst was naar de buitenwereld. Nieuwsuur en NRC hebben klip en klaar aangetoond dat in de moskee bijvoorbeeld (de wettelijk verboden) vrouwenbesnijdenis wordt aanbevolen en de gewapende jihad in Syrië wordt goedgepraat. Dit is niet alleen mogelijk strafbaar, maar ook zo verwerpelijk, dat we zoveel mogelijk afstand tot deze organisatie moeten bewaren', aldus de partijen in een verklaring.



Voedingsbodem voor radicalisering

Zij stellen ook dat het salafisme een stroming is die kan worden teruggevonden in de rapporten van de AIVD als mogelijke voedingsbodem voor radicalisering. 'De beelden van Nieuwsuur laten dit ook zien met bijvoorbeeld het goedpraten van de gewapende jihad. Met deze kennis kunnen we maar één ding doen als gemeente: een duidelijke streep trekken en stoppen met de subsidiëring', stellen de partijen.

ChristenUnie/SGP, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD en CDA hopen ook dat de geldstromen uit onvrije landen naar clubs als deze stoppen. 'We steunen de burgemeester dan ook in haar oproep aan het kabinet om hier snel werk van te maken.'



Suggestief

Het bestuur van de moskee verwierp de kritiek tot nu toe. De berichtgeving zou suggestief zijn. 'De stichting verwerpt elke vorm van geweld en kan op basis van eigen onderzoek met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid stellen dat het geen directe of indirecte financiering van RIHS heeft ontvangen. Ook van de verantwoordelijke (opsporings)autoriteiten heeft de Stichting geen negatief advies hierover ontvangen.'

Het bestuur erkende wel dat andere financiële stromen uit het buitenland naar de moskee zijn gelopen. Maar: 'Er is op geen enkele wijze invloed uitgeoefend'. Sterker nog, er is expliciet met de weldoeners afgesproken dat de stichting as-Soennah 'op geen enkele wijze bemoeienis duldt.'