Ajax-talent Noussair Mazraoui kiest voor Marokko: 'Speciale band met het land' Noussair Mazraoui (rechts) in duel met Mike van Duinen tijdens Excelsior - Ajax. (Foto: Orange Pictures)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Noussair Mazraoui uit Alphen aan den Rijn heeft zijn zinnen gezet op een interlandloopbaan in het Marokkaans elftal. Voor de 20-jarige voetballer van Ajax, die momenteel nog speelt voor Jong Marokko, is uitkomen voor Nederland vooralsnog geen optie. 'Op dit moment staat mijn keuze vast', zegt hij in gesprek met mediapartner Studio Alphen.

'Het is voor iedereen anders. De ene Marokkaan is misschien minder close met zijn vaderland dan de ander. Mijn vader komt daar vandaan, mijn moeder is er niet opgegroeid maar komt er ook vandaan. Dus dan heb je wel gewoon een speciale band met het land', aldus de Alphenaar. Mazraoui is één van de drie reserves om namens Marokko naar het WK te mogen. De middenvelder maakte begin februari zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax en sloot het seizoen af als basisspeler bij de Amsterdamse formatie. Vorige maand werd zijn contract opengebroken en met drie jaar verlengd.