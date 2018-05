Tom Beugelsdijk: 'ADO is één van de belangrijkste dingen in mijn leven'

DEN HAAG - Het hing al een tijdje in de lucht, maar donderdag werd het definitief. Tom Beugelsdijk blijft langer bij 'zijn' ADO Den Haag. De ras-Hagenaar heeft zijn handtekening onder een driejarig contract gezet en is er zelf enorm trots op dat hij ook de komende jaren in Den Haag te bewonderen is.

'We waren er al een tijdje uit, maar in overleg met de club is besloten om het nog even stil te houden. Dus dat heb ik gedaan’, vertelt Beugelsdijk, die zichtbaar blij is dat het verlossende woord eruit is. 'Eindelijk mag ik zeggen dat ik voor drie seizoenen heb getekend. Iets waar ik enorm trots op ben.'

ADO betekent veel voor Beugelsdijk. 'De club is één van de belangrijkste dingen in mijn leven. Ik loop hier al de helft van mijn leven rond, dus ik weet niet beter. Natuurlijk is het niet zo dat ik alleen voor ADO kan voetballen. Ik zou ook bij andere clubs kunnen spelen, maar dat wil ik helemaal niet.'



Evenaren

Beugelsdijk maakte in het seizoen 2014/2015 een uitstapje naar FSV Frankfurt, waar hij na één seizoen alweer vertrok. Komend seizoen wil Beugelsdijk graag de prestatie van het afgelopen seizoen evenaren. 'Persoonlijk, maar ook als team. Als we weer rond dezelfde plaats kunnen spelen, dan zou ik dat fantastisch vinden.'

De komende drie jaar draagt Beugelsdijk het shirt van ADO Den Haag. Maar wat gaat hij daarna doen? Daar is hij duidelijk over. 'Dan ben ik 31, maar topfit en dus wil ik nog verder blijven voetballen. Voor een langer verblijf bij ADO sta ik dan zeker open.'



Van As

Ook technisch manager Jeffrey van As is blij met de verlenging van het contract van Beugelsdijk. 'Iedereen die mij kent, weet dat ik er van houd om spelers te behouden of terug te halen die binding hebben met de club. Ook de terugkomst van Lex Immers is daar vorig jaar erg belangrijk in geweest. Het nieuwe contract van Tom is ook een bevestiging dat deze club altijd zal spelen met spelers die herkenbaar zijn voor de mensen op de tribune.'

'Ook buiten het veld is een speler als Tom belangrijk voor ADO', vervolgt Van As. 'Hij is één van de uithangborden van onze club. Wij vinden het ook belangrijk dat Tom altijd vrij maakt voor fans. Wat dat betreft is hij een voorbeeld voor heel veel spelers.'