LIVESTREAM: Haagse gemeenteraad in debat over zaak Malek F. De nieuwe gemeenteraad van Den Haag. | Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Het debat in de gemeenteraad van Den Haag is donderdag online te volgen via Omroep West. Burgemeester Pauline Krikke moet zich verantwoorden voor de gebeurtenissen rondom de steekpartij op zaterrdag 5 mei, waarbij Malek F. op het Johanna Westerdijkplein met een mes drie mensen neerstak.

Meerdere partijen in de Haagse gemeenteraad verwijten Krikke dat ze te snel na het steekincident verklaarde dat Malek F. bekend stond als een verwarde man. 'Op dit moment zijn er geen signalen dat er meer speelt', stelde ze. In het debat zal een meerderheid van de raad ook aansturen op het stopzetten van de subsidie voor activiteiten van de as Soennah-moskee. ChristenUnie, D66 en SP hebben schriftelijke vragen gesteld, waarin ze opheldering eisen over ongewenste financiering van onder meer de Haagse moskee met buitenlands geld.