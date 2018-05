Beschonken man die dodelijk ongeluk Duinrell veroorzaakte voor de rechter

Auto in het water op parkeerplaats Duinrell

WASSENAAR - Een 28-jarige man die begin dit jaar met zijn auto bij attractiepark Duinrell in het water belandde, moet woensdag voor de rechter verschijnen. Twee inzittenden (47 en 36 jaar) raakten zwaargewond en overleden aan hun verwondingen. De verdachte bestuurder bleek flink te hebben gedronken en moet zich in de rechtbank verantwoorden.

Hulpdiensten kregen zondagochtend 11 februari een melding dat bij de parkeerplaats van Duinrell een auto te water was geraakt. Duikers van de brandweer haalden twee mannen uit de auto. De derde - de bestuurder - wist met behulp van de duikers zelf op de kant te komen. De verdachte had 1,77 promille alcohol in zijn bloed.

