Bewoners zijn hardrijders in de straat spuugzat

ALPHEN AAN DEN RIJN - Bewoners van de Quadriviumlaan in Alphen aan den Rijn zijn het spuugzat: hardrijders in hun straat. De maximumsnelheid is dertig kilometer per uur, maar daar gaan veel automobilisten overheen.

Cindy Cornelisse is één van de bewoners die in actie komt. Nadat haar kat vorige week was doodgereden, is ze met buurtbewoners een werkgroep begonnen. 'We willen mensen die te hard rijden in onze straat duidelijk maken dat het niet langer kan', vertelt ze. 'Nu is het een kat, wie weet is het over een tijdje ook een kind dat aangereden wordt.'

Sven, haar zoontje, verricht zelf snelheidsmetingen in de straat. Ook probeert hij met vlogs automobilisten er op attent te maken dat ze niet te hard moeten rijden. 'Ze moeten tussen de twintig en vijfentwintig kilometer per uur rijden', zegt hij.



Onderzoek

De gemeente Alphen aan den Rijn laat desgevraagd weten geen actie te kunnen ondernemen op basis van één melding. 'Als de klacht door de buurt breed gedeeld wordt, kan er onderzoek worden gedaan naar de huidige situatie in de Quadriviumlaan', aldus een woordvoerder van de gemeente.

