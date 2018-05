Max Tjaden vier jaar langer bondscoach zaalvoetballers Oranje

DEN HAAG - Max Tjaden (46) blijft bondscoach van de Nederlandse zaalvoetbalploeg. De 78-voudig international uit Den Haag heeft zijn contract bij de KNVB in Zeist met vier jaar verlengd. 'Hier spreekt waardering en vertrouwen uit', aldus Tjaden, die in 2016 werd aangesteld bij de indoorploeg van Oranje.

Samir Makhoukhi, met 120 interlands voormalig recordinternational in de zaal, wordt de naaste assistent van Tjaden. Keeperstrainer Arjan Heerland, die jarenlang in de top van het zaalvoetbal speelde en ook voor het nationale team uitkwam, completeert de technische staf.

Tjaden volgde in 2016 Marcel Loosveld op als bondscoach van de Nederlandse zaalvoetballers. Hij werkte tussen 2009 en 2014 als assistent onder Loosveld. Daarvoor had Tjaden twee jaar zaalvoetbalclub TPP Rotterdam onder zijn hoede. Als zaalvoetballer was hij actief op het WK van 2000 en vijf jaar later op het EK.