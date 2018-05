ADO-smaakmaker Nasser El Khayati niet opgenomen in WK-selectie Marokko

DEN HAAG - De hoop bij Nasser El Khayati op een plaatsje in de WK-selectie van Marokko is vervlogen. Bondscoach Hervé Renard heeft de middenvelder van ADO Den Haag niet opgenomen in zijn selectie van 23 spelers. Hij staat ook niet op de reservelijst.

In de media stak El Khayati niet onder stoelen of banken dat hij graag naar het WK zou willen. In november zei hij tegen Omroep West nog dat hij zijn campagne om de bondscoach te overtuigen van zijn kwaliteiten was begonnen. Dat gaf hij aan na de gewonnen thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (4-1), waarin hij een goal maakte en magische sleepacties liet zien. Maar naar het WK in Rusland deze zomer gaat hij dus niet.

Ali Boussaboun, oud-speler van ADO, sprak in februari zijn twijfels uit over de WK-deelname van El Khayati. 'Het is een fantastische speler, een genot om naar te kijken', vertelde hij. 'Maar hij heeft flinke concurrentie op het middenveld. Het is drukbezet', waarmee Boussaboun doelde op spelers als Younes Belhanda (Galatasaray), Hakim Ziyech (Ajax) en Mbark Boussoufa (Al-Jazira), die wel geselecteerd zijn.



Ebuehi en Kanon

Teamgenoot Tyronne Ebuehi maakt nog wél kans om met Nigeria naar het WK te gaan. Hij zit bij de 30-koppige voorselectie van het Afrikaanse land. Mocht de verdediger definitief naar het WK gaan, dan is dat voor ADO een financiële opsteker.

De droom van Wilfried Kanon om deze zomer in actie te komen vervloog in november vorig jaar al, toen hij met Ivoorkust in de poulefase uitgeschakeld werd. Ajax-speler Noussair Mazraoui uit Alphen aan den Rijn staat op de reservelijst om namens Marokko naar het WK te mogen.

