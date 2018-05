Krikke: 'As-Soennahmoskee zal geen subsidie meer aanvragen'

DEN HAAG - 'De as-Soennahmoskee in Den Haag zal geen subsidie meer aanvragen.' Dat heeft de Haagse burgemeester Krikke gezegd tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond. Er was ophef ontstaan over buitenlandse geldstromen naar de moskee, maar ook van de gemeente kreeg de instelling een financiële bijdrage.

De gemeenteraad, zo werd eerder vandaag bekend, vindt in meerderheid dat er geen subsidie meer naar de moskee mag. Aanleiding waren verhalen over financiële steun vanuit golfstaten en de inhoud van preken die er worden gehouden. Het moskeebestuur ontkende woensdagavond met klem dat dat geld uit onder meer Koeweit is gegeven. Uit de verklaring van de burgemeester blijkt nu dat het nieuwe bestuur van de stichting as-Soennah heeft toegezegd geen subsidie meer te zullen aanvragen. 'Daar zal ik hen ook aan houden,' aldus de burgemeester.

De as-Soennahmoskee kreeg tussen 2013 en 2017 ruim 43.000 euro. Dat geld was bestemd voor een taalproject en voor de vrijwilliggers die worden ingezet rond de jaarwisseling om in de buurt een oogje in het zeil te houden en afloop op te ruimen. Deze vrijwilligers krijgen eten, drinken een waardebon van 25 euro als dank.



STiP-subsidie

Daarnaast werken er drie mensen met een zogeheten STiP-subsidie, een bijdrage om mensen in de bijstand aan een baan te helpen, maar dat geld is voor de drie betrokkenen en niet voor de moskee.

Krikke is niet voor een algeheel verbod op buitenlandse financiering van stichtingen, maar ze pleit wel voor wetgeving om buitenlandse financiering aan te pakken als de gesubsidieerde instantie dingen verkondigt 'waarbij de rechtsstaat in het geding is. Er is pas een probleem als die financiering ertoe gaat leiden dat organisaties standpunten gaan innemen en meningen gaan uitdragen die zich niet verdragen met de Nederlandse rechtsstaat.' In dat geval wil Krikke tegoeden bevriezen of afdwingen dat het geld wordt teruggestort.



Geweld en vrouwenbesnijdenis

De as-Soennahmoskee gebruikte volgens Nieuwsuur lesmateriaal waarin geweld tegen andersgelovigen en vrouwenbesnijdenis worden goedgepraat. 'Ik ben zeer geschokt door de uitspraken die in de uitzending getoond zijn,' zo zegt de burgemeester, 'eens te meer omdat dit gebeurt in lesmateriaal. Dit zijn dus boodschappen die aan kinderen worden doorgegeven. Dat vind ik volstrekt onacceptabel.'

'Het nieuwe bestuur van de As Soennah moskee heeft inmiddels afstand genomen van deze boodschappen. Het is goed dat ze dit nu doen, maar dit had sowieso nooit mogen gebeuren,' aldus Krikke. In een verklaring die woensdagavond werd uitgegeven zegt het moskeebestuur dat het betreffende lesmateriaal van de site is gehaald.



Toekomst

Hoe de toekomstige relatie met de moskee er uit zal zien komt pas weer aan de orde als de volgende jaarwisseling eraan komt. Krikke komt daarvoor in oktober met een voorstel.

Tijdens het debat over de moskee, toonden veel partijen zich kritisch over wat er binnen de muren wordt gezegd. 'Als je leest wat daar wordt gepredikt, slaat de kou om je hart', aldus D66-raadslid Hanneke van der Werf. 'Wij zijn geschokt door de preken en de financiële relaties met regimes van totalitaire landen', voegde GroenLinks-leider Arjen Kapteijns daaraan toe. En hun collega Jan Pronk van de VVD noemde de uitgelekte uitspraken van predikers over bijvoorbeeld vrouwenbesnijdenis 'moreel verwerpelijk'.



Redden

Alleen de islamistische partijen in de gemeenteraad probeerden nog de banden tussen de gemeente en de moskee te redden. NIDA, Islam Democraten en Partij van de Eenheid vinden dat de subsidierelatie alleen mag worden doorgesneden als vast staat dat de wet is overtreden. Bovendien suggereerde Arnoud van Doorn van die laatste partij dat de moskee ook goede dingen doet op het gebied van deradicalisering. Maar de burgemeester ontkende dat met kracht.

De eerder vandaag aangekondigde motie van ChristenUnie/SGP, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, CDA en 50Plus om geen subsidierelatie met de moskee meer aan te gaan, kreeg dan ook ruime steun in de raad. Alleen de islamistische partijen en Haagse Stadspartij stemden tegen.