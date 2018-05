Deel dit artikel:











Griezelen met musical The Addams Family: 'Er gebeuren macabere dingen' Pia Douwes (Morticia) en Johnny Kraaijkamp (Gomez) | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Het was in de jaren zestig een enorme tv-hit, maar er bestaat ook een musical over The Addams Family. En de Nederlandse versie komt naar Den Haag. Dat wordt dus griezelen geblazen!