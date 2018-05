Ramadan van start: 'Samen leuke, gezellige en inspirerende dingen doen'

DEN HAAG - Eten verbroedert. Moslims, joden en christenen zijn op de eerste dag van de ramadan in Den Haag bij elkaar gekomen om de eerste Iftar van het jaar samen te vieren. Het is een initiatief om mensen met verschillende achtergronden met elkaar in gesprek te laten gaan over bijvoorbeeld elkaars standpunten in het geloof.

Iets na half tien 's avonds klinkt door de speakers van het Juliana Plaza in Den Haag het signaal dat er gegeten mag worden. Het is een drukte van jewelste. Aanwezig zijn tweehonderd vertegenwoordigers van verschillende religies, politici en veertien ambassadeurs. Het eten is slechts een middel om met elkaar in gesprek te gaan. Toepasselijk, want het thema dit jaar is 'bruggen bouwen'.

'Zoals het onderwerp al aangaf: het gaat over het slaan van bruggen. Eten helpt en het was heerlijk', vertelt Pete Hoekstra, ambassadeur van de Verenigde Staten. 'Maar het gaat vooral om de persoonlijke relaties en het bouwen van vertrouwen.' Robbert Baruch van de joodse gemeenschap: 'We zijn samen leuke, gezellige en inspirerende dingen aan het doen. We hebben gesprekken over onze kinderen en het werk. Het is super.'



'Een prachtig middel'

De moslimgemeenschap vindt de iftar een prachtig middel om verschillende mensen bij elkaar te brengen. 'Wat mij betreft gaat dit in heel Nederland gebeuren', zegt Cemil Yilmaz. Maar of deze avond iets gaat veranderen in de Nederlandse maatschappij, is een andere vraag. 'Het is belangrijk dat dit gebeurt', vindt minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees. 'Mensen hier aan tafel krijgen begrip voor elkaars standpunten, hoe uiteenlopend deze ook zijn.'

Tijdens de vastenmaand eten, drinken of roken moslims niet na zonsopgang en voor zonsondergang. De ramadan duurt tot donderdag 14 juni, daarna barst het suikerfeest los.

LEES OOK: