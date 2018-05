West Wekker: Uitleg Krikke over steekincident en filmdebuut Leiderdorpse hockeyers

DEN HAAG - Goedemorgen! Het weekend staat weer voor de deur. En niet zomaar één: vanwege Pinksteren hebben we een dagje extra vrij. Maar er moet vandaag eerst nog gewerkt worden en voordat je in de auto of de trein stapt, lees je in de West Wekker het belangrijkste nieuws van afgelopen avond.

1. Haagse burgemeester Krikke betreurt communicatie na aanslag Malek F.

Burgemeester Krikke van Den Haag trekt het zich aan dat er onduidelijkheid is ontstaan over haar verklaring na de steekpartij op Bevrijdingsdag waarbij drie gewonden vielen. In een raadsvergadering donderdagavond zei ze dat direct na de aanval van Malek F. de bekende informatie over de verdachte is gedeeld. 'Vanuit onze overtuiging zo open mogelijk te zijn en te melden wat we kunnen melden.'

2. 'As-Soennahmoskee zal geen subsidie meer aanvragen'

'De as-Soennahmoskee in Den Haag zal geen subsidie meer aanvragen.' Dat heeft de Haagse burgemeester Krikke gezegd tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond. Er was ophef ontstaan over buitenlandse geldstromen naar de moskee, maar ook van de gemeente kreeg de instelling een financiële bijdrage.

3. Indiase Bollywoodfilm met Leiderdorpse hockeyers in première gegaan

Het was donderdag een spannende avond voor de spelers, staf en betrokkenen van de A1-selectie van hockeyclub Alecto uit Leiderdorp. Zij gingen naar de première van de Indiase speelfilm 'Harjeeta', waarin de spelers een rol in speelden. Afgelopen oktober vertrokken ze naar India voor de opnames en nu de film af is, zijn de verwachtingen hooggespannen.

4. Haagse rechercheur niet vervolgd voor afleggen 'valse verklaring'

Het Openbaar Ministerie (OM) hoeft een rechercheur van politiebureau Hoefkade niet te vervolgen voor het opstellen van een 'valse verklaring'. Die leidde in 2014 mede tot het ontslag van een agent van datzelfde bureau, na een beschuldiging van het verduisteren van boetegeld.

5. 'Meisje zwaargewond na botsing auto met fiets'

Bij een aanrijding op de IJzerweg in Alphen aan den Rijn is donderdagavond een meisje zwaargewond geraakt. Dat melden diverse nieuwssites. De fietsster werd aangereden door een auto. Meerdere hulpdiensten rukten volgens mediapartner Studio Alpen uit, waaronder een traumahelikopter. Het slachtoffer zou met spoed zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Het weer: De dag begint met veel wolkenvelden, maar in de loop van de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen zonniger. De temperatuur ligt rond de 13 graden, langs de kust kan het wat kouder aanvoelen door de wind.

Vanavond op TV West: TV West Sport

TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld.