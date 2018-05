Haagse burgemeester voortaan beter geïnformeerd over verwarde, gevaarlijke mensen

DEN HAAG - De Haagse burgemeester wordt voortaan na ieder ernstig incident actief geïnformeerd over gevaarlijke mensen. Daardoor is zij straks niet meer alleen afhankelijk van computersystemen. Een ruime meerderheid in de gemeenteraad heeft een voorstel van het CDA daarvoor donderdagavond aangenomen.

Het besluit is naar aanleiding van de steekpartij op 5 mei waarbij een verwarde Syriër op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag drie mensen neerstak. In de nasleep van die zaak bleek dat de topmensen van politie en het Openbaar Ministerie (OM) én de burgemeester niet actief waren geïnformeerd over het feit dat er een anoniem briefje met informatie over de verdachte Malek F. was binnengekomen bij de politie.

De burgemeester verklaarde donderdagavond dat zij hiervan zelf pas op 7 mei op de hoogte was gebracht. Maar de gemeenteraad vindt dat de burgemeester altijd op de hoogte moet zijn van 'serieuze meldingen en onderzoeken die zijn gedaan en betrekking hebben op een ernstig incident'.



'Communicatie had veel beter gekund'

Het voorstel werd door het CDA ingediend tijdens een vele uren durend debat over de steekpartij. Daarbij erkende burgemeester Pauline Krikke dat de communicatie na het incident veel beter had gekund. Een paar uur na het incident verklaarde zij dat de vermoedelijke dader een 'verward persoon' was en dat er op dat moment geen aanwijzingen waren dat er meer speelde.

Dat leidde donderdag tot veel kritiek op de burgemeester. Sommige partijen in de raad vinden dat zo de indruk werd gewekt van een doofpot. 'Daardoor ontstond onrust, voelden mensen zich niet serieus genomen en ontstond het idee dat dingen onder tapijt werden geschoven', aldus raadslid Daniëlle Koster van het CDA.



'Gaat u maar rustig slapen'

Ook Richard de Mos van de Groep de Mos verklaarde dat de opmerkingen van Krikke voor onrust zorgden en ChristenUnie/SGP-raadslid Pieter Grinwis hekelde ook de verklaring. 'Gaat u maar rustig slapen, was de toon. Waarom altijd zulke de-escalerende mededelingen? Dat schaadt het vertrouwen bij burgers in de politiek.'

Krikke erkende dat de communicatie beter had gekund. 'Ik trek mij aan dat mijn woorden een verkeerd licht op de zaak hebben geworpen', aldus de burgemeester. 'Ik heb nooit gezegd of bedoeld dat een terroristisch motief werd uitgesloten. Wij hadden dus een paar zinnen aan de eerste verklaring moeten toevoegen.'



Menselijke fout

Dat de burgemeester niet eerder dan op 7 mei van het briefje hoorde, kwam volgens haar door een 'menselijke fout'. Uit het politiesysteem kwam op de dag van de steekpartij wel dat de man huisraad uit zijn oude woning naar beneden had gegooid, maar dat meer informatie niet bekend was. Krikke zei tijdens het debat dat ze daar 'verschrikkelijk van baalde'.

Bovendien werd na dat briefje ook een onderzoek ingesteld naar de man, zelfs de AIVD heeft hem onder de loep genomen. Ook dat had duidelijker moeten worden gecommuniceerd, aldus de burgemeester.



Op de radar

Dat de man 'op de radar' was, is volgens de burgemeester geen reden dat de topmensen van OM, politie en zij van de details op de hoogte hadden moeten zijn. Want er komen volgens haar dagelijks tientallen meldingen binnen bij de politie, daarom zou het onmogelijk zijn om die allemaal aan de driehoek, het overleg tussen politie, OM en burgemeester, door te geven.

De burgemeester verklaarde ook dat er een groot gat is in de behandeling van verwarde mensen. Die kunnen na behandeling in een instelling zo maar naar huis worden gestuurd, zonder dat ze dan verder worden begeleid. Dat moet anders, vindt zij. 'Dit incident bevestigt het beeld dat mij al een tijdje zorgen baart: de grote groep uitbehandelde mensen met ernstige problemen. Er moet een zwaardere bemoeizorg komen voor mensen die zijn uitbehandeld.'



Gruweldaad

En dat gaat wat haar betreft ook gebeuren. Er moet een proef komen waarbij vijftig mensen met hoog risicovol en verward gedrag in de gaten worden gehouden. Tegelijk waarschuwde zij ook weer voor al te hoge verwachtingen. 'Hoe goed we het ook met z'n allen proberen te regelen, we kunnen nooit uitsluiten dat een enkel individu een gruweldaad pleegt.'

De PVV diende tijdens de vergadering al een aangekondigde motie van wantrouwen tegen de burgemeester in. Die kreeg behalve van de twee raadsleden van die partij zelf geen enkele steun.